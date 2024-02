Vertrauen ist gut. Kontrolle bei der Auswahl der Kandidaten für kommunale Gremien aber besser.

Die Listenaufstellungen für kommunale Gremien sind voll im Gange. Am 9. Juni sind schließlich Kommunalwahlen. Auch der SPD-Gemeindeverband Lingenfeld hat Kandidaten nominiert und zieht mit Zugpferd Markus Kropfreiter in den Wahlkampf. Ein geschickter Zug, aber absehbar, keine Überraschung. Überraschend ist die Kandidatur ganz hinten: Tritt Frank Leibeck als Bürgermeister zurück, um künftig als „einfaches“ Ratsmitglied zu wirken? Anders ist seine Bewerbung nicht zu interpretieren. Denn: Als Bürgermeister ist er bereits Mitglied des Gremiums – sogar Vorsitzender. Dann kann er nicht gleichzeitig Ratsmitglied sein. Natürlich tritt er nicht zurück. Und auch die von ihm beschriebene Vision, nach seiner Amtszeit in den Rat nachzurücken, ist theoretischer Natur. Mit seiner Aussage räumt Leibeck, ebenfalls ein Zugpferd, ja selbst den Grund ein, entschuldigt seine Kandidatur damit, weil sogar Landräte so wie er verfahren. Sie tricksen, sind reine Stimmenfänger. Alles legitim. Aber wer einigermaßen sichergehen will, dass seine auserkorenen Kandidaten im Falle ihrer Wahl diese tatsächlich annehmen, sollte vorab mit diesen reden.