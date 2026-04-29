Die Südpfalz ist schön. Die Feriengäste sollen mehr werden, die Angebotsqualität steigen. Dazu will der Südpfalz-Tourismusverein Anbieter ins Boot holen. Ein neues Projekt.

Die Südpfalz lockt mit zahlreichen Attraktionen Urlauber in die Region, die Toskana Deutschlands. Seit einiger Zeit gehören auch die Queichwiesen zwischen Offenbach und Germersheim zum Angebot, deren traditionelles Bewässerungssystem zum immateriellen Unesco- Weltkulturerbe zählt. „Eine tolle Sache“, urteilt Esther Grüne vom Südpfalz-Tourismusverein der Verbandsgemeinde Bellheim. Zumal mit Hilfe des vom Land geförderten Projektes an Infopunkten speziell für Touristen aufgearbeitete Informationen bereitgestellt werden, die regelmäßig aktualisiert werden sollen und mit Hilfe digitaler Endgeräte abrufbar seien.

Nun sollen die Touristen laut Grüne möglichst lange bleiben, wozu es ausreichender Übernachtungsmöglichkeiten in ansprechender Qualität geben soll. Deshalb gibt es nun eine spezielle Veranstaltung für alle Übernachtungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen) und solche, die es werden wollen. So sollen (potenzielle) Anbieter am 11. Mai in der Mittelmühle in Bellheim mit (Innen-)Architekten und anderen Fachleuten zusammengebracht werden, „um konkrete Perspektiven für die Weiterentwicklung bestehender Betriebe und die Realisierung neuer Konzepte zu eröffnen“. Kurz gesagt, es sollen Impulse gegeben werden, wie man umgestalten, modernisieren, neue Konzepte verwirklichen und das bezahlen kann. Bei Letzterem gehe es um Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Dazu sind laut Grüne auch Vertreter der Investitions- und Strukturbank (ISB) des Landes sowie des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga eingeladen. Geplant sind Referate von und Einzelgespräche mit den verschiedenen Fachleuten.

Noch ein Aspekt: „Wir wollen Immobilieneigentümer ansprechen, die vielleicht nach einem Todesfall eine leerstehende Wohnung haben, aber nicht dauerhaft vermieten wollen“, sagt Grüne. Sie räumt ein, dass es mancherorts gegenläufige Entwicklungen gibt, weil der Wohnraum für Einheimische zunehmend knapp und zu teuer wird. „Ja, aber wir sind nicht in Berlin.“ Die Wohnungsnot sei hier nicht allzu groß. „Aber wir brauchen angesichts der vielen Firmen und Touristen Übernachtungskapazitäten.“ Die geplante Veranstaltung soll dem Austausch, Vernetzen und der branchenspezifischen Orientierung dienen, so Grüne.

Sie freut sich, dass die Veranstaltung offenbar gut ankommt, einen Nerv trifft. So habe es allein an den ersten drei Tagen bereits knapp 40 Anmeldungen gegeben. Zudem werde die Veranstaltung nicht nur wie anfangs geplant im Kreis Germersheim, sondern in der ganzen Pfalz beworben.

Nun kommt Grüne wieder auf das touristische Angebot in der Region zu sprechen, insbesondere das in der Vebandsgemeinde Bellheim. In deren Angebot fürs laufende Jahr fänden sich mehrere Neuheiten. Die Verbandsgemeinde verfüge über sieben Gästebegleiter, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs seien. Zwei davon hätten den Schwerpunkt Queichwiesen. Es gebe aber auch ausgebildete Pfälzerwald-Führer. Mit Britta Kollmann stehe sogar eine ausgebildete Entspannungspädagogin und Waldbademeisterin (IHK) zur Verfügung, die Waldwanderungen und Waldbaden anbietet. Die Naturführerin leite dazu an, den Wald bewusst zu erleben. So werde von ihr zum Beispiel am 13. Juni ein „achtsamer Spaziergang“ angeboten.

Nicht nur dieses Angebot des Tourismusvereins findet laut Grüne im Zusammenhang mit den „Nadierlich-Aktionswochen“ der Pfalztouristik statt. So hätten Untersuchungen gezeigt, dass Gäste gezielt Angebote zum Thema Nachhaltigkeit suchten. „Wir wollen keinen Raubritter-Tourismus, sondern verträglichen Tourismus auch im Sinne von Wirtschaftsförderung, wozu die Infrastruktur passen muss“, schlägt Grüne einen Bogen.

Fast schon ein Klassiker sei die „Brauereikult(o)ur“, die wieder am 18. Juli stattfindet, sagt Grüne. Die geführte Radtour führt zu bestimmten Stellen in der Verbandsgemeinde, die mit Bier zu tun haben, zum Beispiel zu den Eiskellern bei Zeiskam und zum Abschluss aufs Brauereifest, das traditionell an diesem Wochenende in der Karl-Silbernagel-Straße in Bellheim stattfindet.

Zuletzt seien 75 Kilometer Wanderwege neu markiert worden, weiß die Touristik-Fachfrau. Hinzu gekommen sei ein neues Signet als Hinweis auf den Friedrichsbühl-Rundwanderweg. Der führt zum längst verschwundenen Jagdschloss Friedrichsbühl. Dort, wo es einst stand, erinnert der Nachbau von dessen Torbogen daran, was einst hier war. Und mittels digitaler Technik ist auch ein Blick auf den Schlossbau möglich.

Laut Grüne kommen die meisten Gäste der Verbandsgemeinde Bellheim aus der Region, also aus Südpfalz, Pfalz und Nordbaden. Seit vergangenem Jahr sei es möglich, die Angebote online zu buchen. Und jetzt sei man dabei, diese online bezahlbar zu machen.

Um die Touristen zu halten, ist es wichtig, nicht nur Neuerungen vorzuhalten, sondern auch eine Regelmäßigkeit ins Angebot zu bekommen, weiß Grüne. Das funktioniere zum Beispiel auch über den Krimiabend, zu dem teilweise über 80 Leute kämen, um wechselnden Autoren zu lauschen, die aus ihren Werken vorlesen.

Info

Die für Teilnehmende kostenfreie etwa dreistündige Veranstaltung zum Thema Beherbergungsbetrieb findet am Montag, 11. Mai, 18 Uhr, im Alten Sägewerk Mittelmühle, Mittelmühlstraße 7a, in Bellheim statt. Weitere Infos und Anmeldung bis 7. Mai unter www.diearchitekten.org/innenarchitektur. Weitere Infos auch unter www.suedpfalz-tourismus.de.

Weitere Infos zum touristischen Programm der Verbandsgemeinde Bellheim beim Verein Südpfalz-Tourismus VG Bellheim, Schubertstraße 18, 76756 Bellheim, im Internet www.queichleben.de, per E-Mail: tourismus@vg-bellheim.de oder unter Telefon 07272 7008160.