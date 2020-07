Es gibt Fortschritte bei den Gesprächen über die Folgenutzung des Netto-Marktes im Gebiet Lauterbourger Straße. Das sagte Stadtbürgermeister Michael Niedermeier (CDU) auf Anfrage der RHEINPFALZ. Wegen der Vorgaben im Einzelhandelskonzept der Stadt Kandel sind sogenannte innenstadtrelevante Sortimente in diesem Gebiet ausgeschlossen. Einem Bio-Supermarkt an diesem Standort wurden nur geringe Erfolgschancen eingeräumt, da es in und um Kandel zu viele Hofläden gibt. Nun gebe es Interessenten, die vielleicht „in Richtung Baumarkt“ gehen würden, so Niedermeier.