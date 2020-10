Germersheim spart mit LED-Beleuchtung viel Geld. Außerdem ist es nachts auf den Straßen jetzt genau so hell, wie es die Norm vorschreibt.

„In den zurückliegenden Jahren haben wir ungefähr 75 Prozent der Straßenbeleuchtung in Germersheim und Sondernheim, die zuvor mit konventionellen Leuchten bestückt war, auf langlebige, umweltfreundliche LED-Lichttechnik umgestellt. Damit leisten wir nicht nur einen Beitrag zur CO2-Bilanz unserer Stadt, sondern sparen auch noch eine große Menge Strom und damit auch Geld ein“, sagte der Germersheimer Baudezernent Sascha Hofmann (parteilos).

Im Jahr 2013 wurde in Germersheim mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Lampen begonnen. Insgesamt wurden bisher über 1700 Lampen ausgetauscht und dabei zugleich jede Ausleuchtung der Straßen analysiert und normkonform optimiert. Neben einer deutlichen Absenkung des Stromverbrauchs werden in Zukunft laut Hofmann insgesamt über 12.000 Tonnen CO2 in den nächsten 20 Jahren eingespart, also eine jährliche Reduktion um gut 600 Tonnen.

„Darüber hinaus haben wir mit der normengerechten Überplanung und der verbesserten Ausleuchtung zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in Germersheim beigetragen“, sagt sich Bürgermeister Marcus Schaile (CDU).

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung wurden in den letzten Jahren von zuvor durchschnittlich circa 312.500 Euro im Jahr auf nunmehr rund 169.000 Euro im Jahr gesenkt, was einer Kostenreduzierung von etwa 46 Prozent entspreche. Auch die Kosten für die technische Unterhaltung durch die Stadtwerke Germersheim wurden dank der relativen Wartungsfreiheit der LED-Beleuchtung um bis zu 90 Prozent pro Jahr gesenkt.