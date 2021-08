„Vom Korn zum Brot“ ist der letzte Projektbaustein des Konzepts, das „Alte Sägewerk Mittelmühle“ zu einem kulturhistorischen Erlebnisort zu entwickeln. Die Schenkung zahlreicher Exponate aus der ehemaligen Bäckerei Reichling gab den Ausschlag das Projekt am Ursprungsort der ehemaligen Mittelmühle zu verwirklichen. Einige dieser Exponate wurden ins Mauerwerk eines Backofens integriert.

Für die Realisierung des Projekts fanden sich zunächst einige Interessierte, die sich für den Betrieb des zukünftigen historischen Backofens bereit erklärten und damit für die Umsetzung des Aufbaus eines Backofens das Rückgrat bilden. Mit dem „Ofenbauer“ Helmut Keller war die erforderliche Fachkompetenz mit an Bord, und durch seine großzügige Unterstützung der Ofenbau realisiert worden. Hinzu kamen Spenden ins „kulturelle Erbe“ und Materialspenden, ohne die der Start nicht möglich gewesen wäre.

Um 14 Uhr am Samstag wird der Backofen und das Projekt kurz vorgestellt. Kostproben aus dem Ofen wird es natürlich auch geben. Für interessierte Backfreunde finden sich Ansprechpartner auf dem Gelände, schließlich ist es doch die Intension des Kulturvereins den Ort für kleine Gruppen, Schulen und Institutionen nutzbar zu machen. Natürlich ist für den Personenkreis der einfach im „Biergarten“ am Spiegelbach entspannen will auch reichlich Platz vorhanden. Der Erlös kommt dem Projekt: „Altes Sägewerk Mittelmühle barrierefrei“ zugute.

Info



„Bellheimer Kultursommer“ Kulturverein Bellheim: Vom Korn zum Brot – Backen wie zu Großmutters Zeiten, Samstag, 21. August, 14 Uhr. Biergarten am „Altes Sägewerk Mittelmühle“ geöffnet. Anfragen unter kontakt@kulturverein-bellheim.de