Aufgrund einer beschädigten und dadurch undichten Gasleitung waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wörth, Büchelberg, Maximiliansau und Schaidt am Dienstagabend im Einsatz. Im Bereich der Ottstraße war ein Hausanschluss in einem Baustellenbereich leck – die Feuerwehr vermutet eine Beschädigung durch einen Bagger. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr waren bereits erste Maßnahmen durch den Gasversorger in Gange. Die Feuerwehr sicherte den Bereich und stellte den Brandschutz sicher, bis die Leitung geflickt war.