Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Nein. Trotzdem gibt es in den Läden schon Lebkuchen & Co. Und kritische Kommentare zu deren frühzeitigem Konsum. Dazu ein cooler Tipp.

Liebe Leserinnen und Leser, kennen Sie diese Menschen, die schon im September Lebkuchen kaufen? Ja, genau – ich bin einer davon. Während sich der Spätsommer noch mit letzter Kraft verabschiedet, schneie ich bereits durch den Supermarkt und fülle meinen Wagen mit Lebkuchenherzen und Dominosteinen. Schließlich hat der Herbst begonnen und das bedeutet: höchste Zeit, dass die Weihnachtsindustrie ihren jährlichen „Es-ist-uns-doch-egal-wie-früh-es-ist“-Modus startet. Kaum sinken die Temperaturen etwas, da stapeln sich in den Läden Spekulatius, Zimtsterne und Lebkuchen wie Herbstlaub vor der Haustür.

Natürlich ist es nur eine Frage von Sekunden, bis das erste empörte „Muss das denn schon sein?!“ durch die Gänge hallt. Weihnachten ist doch noch meilenweit entfernt. Aber für manche scheint das Thema Lebkuchen im September ernster zu sein als der aktuelle Schorlepreis auf der Lieblings-Pfälzerwald-Hütte. Da gibt’s Berichte und Erzählungen, wie Menschen sich an der Supermarktkasse mehr Zuckerguss um die Ohren hauen, als ein Lebkuchenherz überhaupt vertragen kann. Kinder werden angeschnauzt und in den sozialen Netzwerken fliegen die Lebkuchen-Wortgefechte hin und her, als wären die süßen Dinger verantwortlich für alle missglückten Feiertage der letzten Jahre.

Mal ehrlich: Immer locker bleiben! Wir reden hier über ein paar harmlose Naschereien. Klar, die Herz-Stern-Brezel-Dreifaltigkeit ruft bei vielen sofort ein „Oh nein, schon wieder Weihnachten“-Gefühl hervor. Passt aber in unsere Zeit, in der man schnell mal auf 180 ist, sich maßlos empört und im Internet gerne mal ausfällig wird. Da sind die süßen Leckereien ein willkommener Anlass, um mal richtig vom Leder zu ziehen. Und das, obwohl wir uns doch alle auf die besinnlichste Zeit des Jahres vorbereiten – mit Harmonie, Liebe und eben ganz viel Lebkuchen.

Wer also den Weihnachtsknusper im September nicht mag, der lässt ihn einfach links liegen. Und für die, die wie ich zu den Fans der krümeligen Vorweihnachtsfreuden gehören, gibt’s noch einen Tipp: Direkt aus dem Kühlschrank schmeckt’s am besten – und das auch im Spätsommer!

Ein schönes Wochenende