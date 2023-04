Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Region hat kalte Tage und noch kältere Nächte hinter sich. Und vermutlich wäre die gefühlte Kälte über dem Land noch viel größer, wenn man nicht auch solches hörte: Bürger aus Rheinland-Pfalz sind mit dem Preis für Zivilcourage 2021 ausgezeichnet worden. Und Rosemarie Bügel, zeitlebens Germersheimerin durch und durch, war eine der Ausgezeichneten. Weil sie im Oktober 2020 ein zwei Jahre altes Kind vor dem Ertrinken gerettet hatte.

Ein Winter in Germersheim, es ist das Jahr 1963 oder 1964. Zwei Grundschülerinnen spielen auf dem zugefrorenen Schwanenweiher und treten in der Nähe des Ufers das Eis ein. Die eine ist Rosemarie Bügel, die andere ihre Freundin Azize. Rosemarie ist zu forsch, bricht ein und je verzweifelter sie versucht, eine stabilere Eisfläche zu greifen, desto weiter versinkt sie im eisigen Wasser. „Jetzt gehst Du unter, jetzt gehst Du unter“, habe sie gedacht, als nur noch ihr Kopf herausragte. Aber dann bekam die Klassenkameradin sie doch noch zu fassen und zog sie heraus.

Und erst über das Folgende kann Rosemarie Bügel heute lachen: Wie sie dann mit Azize in deren Wohnung in der Mittelgasse ging. Wie sie beide die nasse Hose mit dem Bügeleisen und den Wollpullover im Backofen getrocknet haben. Und wie Rosemaries Mutter beim Heimkommen dann trotzdem sofort den Braten gerochen habe, weil die nassen Schuhe der Tochter beim Gehen so sehr quietschten. „Und dann hat sie mir den Hintern versohlt, denn sie hatte mir das Betreten des Schwanenweihers zuvor ja verboten“, lacht Bügel jetzt in ihrem warmen, weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer im Zentrum der Festungsstadt.

Hilferufe auf den Weg zum Nachmittagskaffee

Azize wiederum lernte später einen GI kennen und zog in die USA. „Vor 17 Jahren ist sie dort an Leukämie gestorben“, sagt Bügel nun leise. Bis zuletzt habe man in Kontakt gestanden. Damals sei ihr Leben im Wasser gerettet worden, „das habe ich nun zurückgegeben. Ob das Schicksal war, weiß ich nicht“, spricht sie zu sich selbst. Jedenfalls ist es der Nachmittag des 24. Oktober 2020, als sie mit einer Bekannten am Nordrand des Sollachsees spazieren geht. „Es war ein richtig angenehmer, sonniger Tag“, erinnert sie sich. Die beiden möchten zum Schützenhaus, um dort einen Kaffee zu trinken. Plötzlich stürmen zwei Kinder auf die beiden zu und rufen „Baby, Baby!“ In diesem Moment glaubt Bügel, eine Puppe auf dem Wasser treiben zu sehen.