Sachschaden in unbekannter Höhe sowie entwendete Lebensmittel. Das ist die Bilanz eines Einbruchs am Dienstagabend. Wie die Polizei mitteilt haben Unbekannte kurz nach 20 Uhr das Vereinsheim des Vogelschutzvereines im Lustadter Wald heimgesucht. Zeugen des Vorfalls wenden sich telefonisch an die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de.