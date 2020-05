Der sogenannte Friedapfad entlang des Aschbachs westlich von Büchelberg ist schon seit einiger Zeit gesperrt. Grund dafür ist laut Förster Rüdiger Sinn vom Forstamt Bienwald, das von einem Pilz ausgelöste Eschensterben, das auch die Eschen entlang des Friedapfades zum Absterben bringt.

„Die toten Eschen brechen plötzlich ohne vorherige Anzeichen ab und fallen unkontrolliert. Außerdem können jederzeit Totäste aus den Eschenkronen auf den Pfad fallen“, warnt Sinn. Um diese Gefahr für Waldbesucher zu verringern, wurde der Friedapfad zwischen der Wattallee und dem weißen Kreuz umgeleitet.

Die Absperrung des alten Friedapfades sei aber in letzter Zeit häufig missachtet und sogar zerstört worden, so Sinn. Aus diesem Grund werde der Pfad in den nächsten Tagen wieder so geschlossen, dass dessen Benutzung in Zukunft deutlich erschwert ist. Sinn: „Durch das Benutzen des gesperrten Pfades bringen Spaziergänger nicht nur sich selbst in akute Lebensgefahr, sondern gefährden gleichzeitig die bei einem Unfall hinzugerufenen Rettungskräfte.“

Das Forstamt fordert Waldbesucher auf, die ausgeschilderte Umleitung zu benutzen. Die gefährlichen Bäume könne man nicht fällen, da sich die Waldarbeiter dabei ebenfalls in Lebensgefahr begeben müssten. Sobald die toten Eschen von sich aus umgefallen sind und der Friedapfad wieder gefahrlos begangen werden kann, werde wieder für die Öffentlichkeit geöffnet.

Info

Forstamt Bienwald, Telefon 07275 98930