SPD und CDU im Ortsgemeinderat Bellheim fordern den Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer auf, den Ausbau der Hauptstraße zu vollenden. Die rheinland-pfälzische Straßenbaubehörde will dies nämlich vorerst nicht machen. Das teilte Ortsbürgermeister Paul Gärtner in der Ratssitzung dem Gemeinderat Bellheim mit. Der begonnene Abschnitt bis zur Großen Kirchstraße/Zeiskamer Straße wird Gärtner zufolge fertiggestellt werden. Danach sollen die Arbeiten eingestellt werden. Einen Termin für die Weiterführung der seit Jahren begonnen Bauarbeiten, die immer mit Verkehrsbehinderungen verbunden sind, gebe es nicht.

Begründet werde die Entscheidung des LBM mit fehlenden personellen Ressourcen in der Landesbehörde, heißt es in der Aufforderung der CDU und SPD. Beide Fraktionen sind mit dieser Entscheidung der Behörde nicht einverstanden. Der Abschnitt bis zum Ortsausgang Knittelsheim sei seit zwei Jahren provisorisch befestigt und gleiche mehr einer Buckelpiste als einer verkehrssicheren Straße. Sie fordern den LBM auf, den Ausbau der Hauptstraße zu vollenden und die Gemeinde nicht mit einer unfertigen Notfahrbahn, deren Verkehrssicherheit mit Tempo 20 gesichert wird, auf unbestimmte Zeit zurückzulassen. „Die Betreuung der restlichen Bauleistungen könnte auch an bewährte Planungsbüros übertragen werden“, schlagen beide Fraktionen vor. Den finanziellen Mehraufwand, falls es einen solchen überhaupt gebe, habe der LBM zu tragen. „Die Menschen in der Gemeinde Bellheim dürfen nicht unter den Personalproblemen einer Landesbehörde leiden“, schreiben Thorsten Metz für die CDU-Fraktion und Sigrid Weiler für die SPD-Fraktion.