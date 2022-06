Aufmerksamkeit erregte am Freitagabend ein 23-jähriger Mann - oder besser gesagt dessen Motorrad: Gegen 22 Uhr kontrollierten Streifenpolizisten den jungen Mann, der lautstark auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim unterwegs war. Sie stellten fest, dass die Auspuffanlage der Straßenrennmaschine des Herstellers Yamaha manipuliert war. Der sogenannte dB-Killer, ein auswechselbares Bauteil der Auspuffanlage zur Eindämmung von Schallemissionen, fehlte. Wegen dieser Manipulation war auch die Betriebserlaubnis erloschen, teilt die Polizei mit. Gegen den 23-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss sein Motorrad in den „genehmigten Urzustand“ bringen und damit bei der Prüfstelle vorfahren.