Weil es Lärmbeschwerden von Anwohnern gab, hat der Ortsgemeinderat Neuburg die Benutzungsregeln für die Grillhütte geändert. Ab 24 Uhr sind ab sofort Lautsprecher- und Verstärkeranlagen abzuschalten.

Es gehe nur um den „technisch produzierten Lärm von Musikanlagen“, nicht um Feste der örtlichen Vereine oder „normales Feierverhalten“ von Bürgern, heißt es in einem Brief der Grillhütten-Anwohner. Vorab hatten sie sich mit der Gemeindespitze darauf verständigt, die Benutzungsregeln zu ändern. Neben der 24-Uhr-Regelung gilt künftig: Wer die Grillhütte benutzen will, muss einen Ansprechpartner benennen, der während der Feier telefonisch erreichbar ist und vor Ort die Einhaltung der Regeln überwacht.

Man wolle deutlich machen: „Gegenseitige Rücksichtnahme ist hier wichtig“, so Bürgermeister Hermann Knauß (Wählergruppe). Die Hütte werde mittlerweile ausschließlich an Neuburger vergeben. Derzeit gebe es maximal zwei Nutzer, „die laut feiern wollen“. Noch keiner habe „richtig unterschrieben“.

Vor allem die CDU kritisierte die 24-Uhr-Abschaltregelung. „Dann geht kein Verein mehr dorthin“, meinte etwa ihr Beigeordneter Dieter Hutzel. „Lautsprecher ausschalten heißt nicht, nicht singen zu dürfen“, konterte ihm Bürgermeister Knauß. Nach Saisonende will man die neue Regel nochmals überprüfen und gegebenenfalls erneut anpassen.