Das ging ja mal schnell: Nur wenige Wochen, nachdem die bisherige Schulleiterin Silke Seilsdorfer ihre neue Stelle an der Wörther Dorschberg-Schule angetreten hat, wurde jetzt mit Laura Nagel ihre Nachfolgerin an der Grundschule Minfeld eingeführt.

Zunächst ist Laura Nagel zwar nur kommissarische Leiterin, denn auch sie muss ein Jahr auf die offizielle Ernennung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) warten – das übliche Prozedere. Aber die Grundschule in Minfeld kann wieder normal arbeiten und Laura Nagel darf seit Beginn des neuen Schuljahres zeigen, dass sie die richtige Frau für diese Aufgabe ist.

Nach ihrem Abitur an der Landauer Maria-Ward-Schule und dem Studium an der Uni in Landau mit den Fächern Englisch und Grundschulbildung absolvierte sie ihr Referendariat an der Grundschule in Rohrbach. Dort ist nicht nur das Studienseminar für die Grundschullehrerausbildung angesiedelt. Laura Nagel hatte es dahin auch nicht weit, denn sie stammt aus Rohrbach, wo sich das bekennende „Pälzermäd“ auch aktiv im Dorfleben engagiert, so etwa als Vorstandsmitglied der Rohrbacher Landjugend.

Am liebsten nach Italien

Dass ihr die Kooperation der Schule mit dem Dorf und seinen Vereinen wichtig ist, versteht sich vor diesem Hintergrund von selbst. Den Kindern sollte, so ihr großer Wunsch, das Interesse für soziales Engagement geweckt werden. Daneben treibt sie in ihrer Freizeit Sport, fährt Rad und besucht Yoga-Kurse, backt, kocht und liest außerdem gerne. Schwärmen kann sie von ihrem Lieblingsurlaubsland Italien, aber auch für besondere Sneakers, die sie gerne trägt.

Dass sie als Schulleiterin nach Minfeld kommt, war so früh eigentlich gar nicht geplant. Aber in Insheim, wo sie zuletzt von 2021 bis 2024 unterrichtete, durfte sie einige Monate lang die Aufgaben der Schulleiterin vertretungsweise übernehmen. Dieses breitgefächerte Aufgabenfeld gefiel ihr, und spontan meldete sie sich für eine Fortbildung über die „Wirksamkeit als Führungskraft in der Schule“.

Digitale Bildung - nicht nur ein Schlagwort

Auf ihrer Agenda für die Minfelder Grundschule stehen Demokratieerziehung oder digitale Bildung – die nicht nur Schlagworte bleiben sollen. Als Schulleiterin will sich Laura Nagel auch für nachhaltiges und individuelles Lernen einsetzen und dabei eng mit der Ortsgemeinde und dem Schulträger, der Verbandsgemeinde Kandel, kooperieren. Deren Bürgermeister Volker Poß und Martin Volz beglückwünschten sie jetzt zur neuen Aufgabe. Mit beiden wird die neue Schulleiterin in den nächsten Jahren viel zu tun haben. Steht doch mit der Erweiterung und Sanierung des Grundschulgebäudes ein Millionen-Projekt auf der Vorhabenliste der Verbandsgemeinde. Dann, wenn die Nachbargrundschule in Freckenfeld saniert und die Mensa an der Grundschule in Kandel endlich gebaut ist. Bis dahin wird sich die junge Schulleiterin gut eingearbeitet haben.