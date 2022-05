Am 19. April wurde Laura Höfler aus Leimersheim einstimmig als neue Vorsitzende der Jungen Union (JU) Gemeindeverband Rülzheim gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Rilana Kupper an, die den Verband in den vergangenen vier Jahren führte. Sebastian Dörrler aus Kuhardt wurde als stellvertretender Vorsitzender im Amt bestätigt. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Marleen Dörrler (Kuhardt), Eric Ehses (Rülzheim), Valentin Meyer (Leimersheim), Kristin Wolf (Hördt) und Paul Wolf (Leimersheim). JU-Kreisvorsitzender Christopher Hauß sagte: „Die letzten beiden Jahre der Pandemie waren für viele Verbände nicht einfach.“ Er freue sich, dass im Geimeindeverband Rülzheim eine neue und motivierte Mannschaft gewählt wurde.