„Doppeltes Pech für einen Ladendieb!“, beginnt ein Polizeibericht. Einem Mitarbeiter im Rewe-Markt in Germersheim ist ein junger Mann aufgefallen, der sich vor ihm hinter einem lebensgroßen Nikolaus zu verstecken versuchte. Als der junge Mann sich entdeckt fühlte, ergriff er sofort die Flucht aus dem Markt. Dabei blieb er auf dem Parkplatz am Außenspiegel eines geparkten Autos hängen. Zu guter letzt rannte der 20-jährige Mann frontal gegen eine Straßenlaterne und wurde benommen vom Rewe-Mitarbeiter gestellt. Danach fiel nach und nach das Diebesgut aus seiner Jacke. Der junge Mann wurde an die Polizei übergeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.