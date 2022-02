Bei der Fahrt zum Lastwagenwerk Wörth fällt eine große Baustelle ins Auge. Direkt gegenüber des Kundencenters, neben dem Parkplatz zum Tor 1, entsteht derzeit ein Demonstrations-Ladepark für Elektro-Lastwagen.

Seit Oktober 2021 läuft der eActros in Wörth vom Band, Mitte 2022 soll der eEconic folgen. Eine wichtige Frage ist stets, wie schnell die Fahrzeuge geladen werden können. Deshalb entsteht derzeit in nahe des Branchen-Informations-Centers ein Demonstrations-Ladepark. Daimler Truck und die Netze BW Sparte Dienstleistungen wollen so den Transportunternehmen den Einstieg in einen CO 2 -freien Schwerlastverkehr vereinfachen, teilten die Unternehmen jetzt mit.

An der neuen Station sollen Kunden Lkw-Ladesäulen und Ladekonzepte verschiedener Hersteller „technologieoffen im Realbetrieb erleben und zusammen mit den Experten vor Ort eine für ihren konkreten Anwendungsfall passende Ladelösung entwickeln können“, heißt es in einer Pressemitteilung der Netze BW. Konkret bedeutet das, dass Ladeinfrastruktur so gestaltet sein muss, dass der Ladevorgang in die logistischen und organisatorischen Prozesse eines Unternehmens passt, etwa beim Rangieren, Beladen, Zugmaschinenwechsel und Rückwärtsfahren.

Eröffnung für Sommer geplant

Der Demonstrations-Ladepark soll mit zunächst fünf Ladesäulen ausgestattet werden, teilt Daimler Truck mit. Darüber sei ist die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Überdachung des Ladeparks samt stationärem Speicher geplant, um die Stromversorgung der Ladesäulen zusätzlich zu unterstützen. Die Inbetriebnahme des Demonstrations-Ladeparks ist für den Sommer 2022 geplant.

Die Netze BW Sparte Dienstleistungen ist als Bauherrin zuständig für Konzeption, Planung und Bau des Kunden-Demo-Ladeparks. Im Anschluss an die Bauphase wird sie die Betriebsführung der Anlage einschließlich Wartung und Service übernehmen.