Im Lastwagenwerk Wörth geht die sanfte Umstellung von Verbrennern auf Co2-neutrale Fahrzeuge weiter. Als nächstes soll der eActros LongHaul vom Band laufen. Bei der Nutzfahrzeug-Messe IAA Transportation gab es Details dazu, was sich dann im Werk ändert wird.

Reichweite ist das große Thema bei batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen, vor allem bei Lastwagen, die Strecke machen sollen. Seit Oktober 2021 wird im Werk Wörth der eActros serienmäßig hergestellt. Allerdings beträgt die Reichweite bisher zirka 200 Kilometer, dann muss der Lkw geladen werden. Bei der IAA Transportation präsentierte Mercedes Benz Trucks nun einen „Konzept-Prototyp“ des Actros LongHaul, der auch auf der Langstrecke einsatzfähig sein soll.

Bis zu 500 Kilometer Reichweite sollen möglich sein, so das Unternehmen. „Drei Batteriepakete liefern eine installierte Gesamtkapazität von über 600 kWh und zwei Elektromotoren als Bestandteil einer neuen eAchse generieren eine Dauerleistung von 400 kW sowie eine Spitzenleistung von über 600 kW“, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem soll das Hochleistungsladen - das sogenannte Megawatt-Charging - möglich sein. die Entwicklungsingenieure legten den eActros LongHaul für dieselben Anforderungen an die Dauerhaltbarkeit von Fahrzeug und Komponenten wie einen vergleichbaren konventionellen schweren Fernverkehrs-Actros aus. Das bedeutet 1,2 Millionen Kilometer Laufleistung in zehn Betriebsjahren.

Nicht im Future Truck Center

Vom Band rollen soll der eActros LongHaul in Wörth ab 2024. Anders als der eActros und der eEconic soll er jedoch nicht im Future Truck Center an mehreren Stationen elektrifiziert werden. Zuvor werden diese Fahrzeuge am Band bis zu einem bestimmten Punkt gefertigt und dann in die benachbarte Halle gebracht. Stattdessen wird der eActros LongHaul als erstes vollelektrisches Serienfahrzeug von Mercedes-Benz Trucks komplett auf der heute bereits bestehenden Montagelinie im Lkw-Werk Wörth gefertigt, kündigte das Unternehmen an. Dazu zählen auch der Einbau aller elektrischen Komponenten und die Inbetriebnahme des Fahrzeugs am Ende des Bands. Damit könnten die konventionellen und die vollelektrischen Lkw parallel auf demselben Band gebaut werden. Diese habe den Vorteil, dass man mit den Stückzahlen hochgehen könne, erläutert eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage.

Denn das Unternehmen hat ambitionierte Pläne: Bis 2030 sollen 60 Prozent der Neufahrzeuge CO2-neutral fahren. Das habe erstmal keine Auswirkungen auf die Arbeitsplätze im Werk, sagte die Sprecherin. „Wir erwarten, dass die Beschäftigung am Standort stabil bleibt.“ Erst im Juli 2021 hatte das Lastwagenwerk angekündigt, 1500 Kräfte einstellen zu wollen. Genaue Zahlen gibt dazu derzeit nicht. „Wir stellen kontinuierlich Personal ein“, sagt die Sprecherin. „Wir haben immer wieder Fluktuation.“

Noch in diesem Jahr auf der Straße

Nun geht es in die Praxiserprobung: Amazon und Rhenus werden den eActros LongHaul schon ab 2023 im Realbetrieb testen. Der E-Lkw beim Logistikdienstleister Rhenus wird in vielen Geschäftsfeldern zum Einsatz kommen. Hierzu soll das Fahrzeug unter anderem im Transport von Seecontainern und mit einem Planen-Auflieger auf seine Einsatztauglichkeit im Alltag getestet werden. „Noch in diesem Jahr wird der eActros LongHaul auch auf öffentlichen Straßen erprobt“, kündigte das Unternehmen an.

Ausgezeichnet wurde das Fahrzeug schon. Der eActros LongHaul hat den „2023 Truck Innovation Award“ gewonnen. Der Branchen-Preis wird für besonders innovative Lkw von der „International Truck of the Year“ (IToY) Jury vergeben, die sich aus 25 Fachjournalisten internationaler Medien aus Europa und weiteren Ländern zusammensetzt. In den letzten Jahren bekamen bereits der Mercedes-Benz eActros für den schweren Verteilerverkehr sowie der wasserstoffbasierte Brennstoffzellen-Lkw Mercedes-Benz GenH2 Truck den Innovation Award verliehen.