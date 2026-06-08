Die gute Nachricht für alle, die noch einen Ferienjob suchen: „Aktuell gibt es im Werk Wörth noch offene Stellen für Ferienbeschäftigte“, heißt es von einer Sprecherin von Daimler Truck. Aufgrund der Haupturlaubszeit im Sommer und der damit verbundenen größeren Abwesenheitsquote in der Belegschaft werde das Unternehmen vorübergehend zusätzlichen Personalbedarf im Werk Wörth haben.

Die Ferienbeschäftigten werden vor allem in der Produktion als Montagehelfer und in der Logistik für das Fahren von Staplern und ähnlichem eingesetzt, um die Stammbelegschaft in der Urlaubszeit zu entlasten. Es gibt aber auch Ferienjobs in der Verwaltung oder in der Gastronomie.

Da sich die Produktion eng an den Bedarfen der Kunden orientiert, variiert auch der Bedarf an Ferienbeschäftigten, so die Sprecherin. Für das Jahr 2023 wurde damals eine Größenordnung von über 1000 Schüler oder Studierenden genannt, die eingestellt worden waren. Im Jahr 2024 waren hingegen keine Ferienbeschäftigten in Wörth im Einsatz.

2026 werden nun wieder junge Frauen und Männer gesucht. Interessierte können sich gerne bewerben, man freue sich jederzeit über Bewerbungen, „insbesondere für die jetzt anstehende zweite Phase der Urlaubszeit“.

Kontakt

Die Voraussetzungen: mindestens 18 Jahre alt, Schüler oder Schülerin, beziehungsweise Student oder Studentin oder im Überbrückungszeitraum zu Ausbildung, Bundesfreiwilligendienst, freiwilliger Wehrdienst oder Studium.

Die Ferienarbeitsplätze finden sich auf der Website des Unternehmens.