Der Serienstart der Produktion des eActros 600 ist für Ende November dieses Jahres im Mercedes-Benz Werk Wörth angesetzt. Das hat Daimler Truck am Sonntagabend mitgeteilt. Noch 2024 sollen erste Kundenfahrzeuge des eActros 600 in Wörth gefertigt und zugelassen werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch die Daimler Truck Werke Mannheim, Kassel und Gaggenau sollen laut dem Unternehmen dabei eine wichtige Rolle spielen, da sie die für den batterieelektrischen Antrieb notwendigen Komponenten des eActros 600, wie die E-Achse, Getriebekomponenten sowie die sogenannte Frontbox liefern.

Daimler Truck hat eigenen Angaben zufolge seit Verkaufsstart Ende 2023 bereits 2000 Bestellungen für den eActros 600 verzeichnet, auch die Absichtserklärungen liegen laut Unternehmen im vierstelligen Bereich.

Im Oktober 2021 hatte Daimler Truck in Wörth mit der serienmäßigen Produktion des eActros begonnen. Seit Mitte Juli 2022 läuft mit dem eEconic das zweite Modell eines batterieelektrischen Lkw vom Band. Schon während des Sommers waren eActros 600 durch die Südpfalz gerollt, im Lastwagenwerk selbst wurde die „eActros 600 Experience World“ eröffnet. Der eActros 600 kann Angaben von Daimler Truck zufolge 500 Kilometer mit einer Batterieladung zurücklegen.