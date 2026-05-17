Gegen 7.40 Uhr kam es am Freitag auf der Bienwald B9 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 52-jährige befuhr mit seinem Lastwagen die B9 in Richtung A65 und fuhr aus noch unbekannter Ursache zu weit links auf seiner Fahrspur. Dadurch fuhr er einem entgegenkommenden 50-jährigen Lastwagenfahrer den Außenspiegel ab. Der 50-jährige Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß am Spiegel aber nicht mehr verhindern. Während des Ausweichmanövers überfuhr der 50-Jährige einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher erlitt eine kleine Schnittwunde, da das Glas des Außenspiegels in die Fahrerkabine flog. Er kam anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf zirka 5500 EUR beziffert.