Am Freitag befuhr um 6.30 Uhr der Fahrer eines Lastwagens die B9 von Germersheim in Richtung Karlsruhe. Nach der Anschlussstelle Kieswerk versuchte der Fahrer nach eigenen Angaben einem Reh auszuweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im teilweise unbefestigten Grünstreifen kippte der Auflieger auf die Seite, berichtet die Polizei Durch den Unfall erlitt der 26-jährige Fahrer mehrere Knochenbrüche. Er konnte von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus der Fahrerkabine befreit werden und wird im Krankenhaus versorgt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 90.000 Euro, so die Schätzung der Polizei. Für die teilweise schweren Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Karlsruhe gesperrt werden. Es kann bis etwa 21 Uhr zu Behinderungen in diesem Bereich kommen, erwarten die Beamten.