Mit dem Preismasten der Esso-Tankstelle in Rheinzabern kollidierte am vergangenen Freitag über die Mittagszeit ein Lastwagen. Der Fahrer verschwand, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Pächterin Anja Wünsch zeigte den Schaden und die Unfallflucht bei der Polizeiinspektion Wörth an, diese hat angefangen, anhand der vorhandenen Hinweise den Unfallverursacher zu ermitteln.

„Der Preismast wurde von dem Lastwagen regelrecht abgedreht“ beschreibt Anja Wünsch den angerichteten Schaden. Die Pächterin und ihr Team fragen sich, wie solch# eine Kollision nicht vom Fahrer bemerkt werden konnte, oder ob sich dieser bewusst vom Unfallort entfernte. Auffällig sei jedoch, dass auch ein Verkehrsschild auf der direkt daneben liegenden Verkehrsinsel umgedrückt sei, haben sie und Mitarbeiter des benachbarten Rewe-Marktes festgestellt.

Für die Tankstelle ist durch den Unfall ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden: Der beschädigte Preismast musste komplett entfernt werden, da er umzufallen drohte. Ein Ersatz wurde von Anja Wünsch schon bestellt, der Termin für seinen Aufbau soll so schnell wie möglich festgelegt werden. Tankstellenbetreiber sind nämlich nach laut der Preisangabenverordnung verpflichtet, die Kraftstoffpreise so auszuzeichnen, dass sie deutlich lesbar sind.