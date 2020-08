Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat vermutlich bereits am 30. Juli oder 1. August mit seinem Lkw mehrere Grabplatten und -einfassungen auf dem Ettlinger Friedhof in der Durlacher Straße beschädigt. Das teilte die Polizei jetzt mit. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Vermutlich handelte es sich um einen größeren Lastwagen mit Zwillingsbereifung. Weitere Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang jedoch nicht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 in Verbindung zu setzen.