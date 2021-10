Etwa 8000 Euro Schaden richtete ein unbekannter Autofahrer am Montag in Freckenfeld an. Zwischen 7.30 und 8 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug. Ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte einen braunen BMW X 1. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch von der Unfallstelle. Nach Schätzung der Polizei entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro.