Die Verbandsgemeinde wächst weiter. Zum 31. Dezember 2022 lebten hier 16.179 Menschen aus 89 Nationen, 221 mehr als am Vorjahresstichtag. Bei den Vornamen gibt es Besonderheiten.

Die größte Ortsgemeinde ist Rülzheim mit 8672 Menschen, gefolgt von Hördt (2795), Leimersheim (2707) und Kuhardt (2005). 2022 zogen 155 ausländische Staatsbürger in die VG, 101 davon kamen aus der Ukraine. Drei Einwohner in der VG sind älter als 100 Jahre, sie leben alle in Rülzheim. In Rülzheim gab es im Jahr 2022 80 Geburten und 103 Sterbefälle. In Leimersheim waren es 31 Geburten und 28 Sterbefälle, in Kuhardt 12 beziehungsweise elf und in Hördt 31 beziehungsweise 28.

Bei den beliebtesten Vornamen weicht die VG Rülzheim vom Bundestrend ab. Waren es dort bei den Mädchen Emilia und bei den Jungen Noah, stehen hier Lara und Lina mit jeweils drei Geburten an erster Stelle. Bei den Jungen wurden vier auf Raphael getauft. Emilia wurde kein Mädchen benannt, wohl aber Emily. Bei den Jungen war Noah neben Liam, Emil und Leon mit jeweils dreimal an zweiter Stelle. Die ausgefallensten Vornamen waren bei den Mädchen unter anderem Briseida, Holly Lorena, Mascha Amelia oder Skyler Rose. Bei den Jungen waren es Béla Willi, Finley, Samu oder Yunis Leopold.

70 standesamtliche Trauungen gab es im vergangenen Jahr in den vier Gemeinden.