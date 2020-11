Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat die Bundesregierung eine Zusatzvereinbarung zum „DigitalPakt Schule“ in Höhe von über 500 Millionen Euro beschlossen. Zweck dieses Sofortausstattungsprogramms ist es, Schulen mit Laptops oder iPads auszustatten, um selbst bei eingeschränktem Schulbetrieb digitalen Unterricht zu Hause zu ermöglichen. Auch der Landkreis Germersheim profitiert mit einem Gesamtvolumen von mehr als 300.000 Euro von diesem Programm.

In diesen Tagen wurden nun die letzten Laptops an die weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Germersheim ausgeliefert. Schuldezernent Christoph Buttweiler (CDU) und Fachbereichsleiter Norbert Pirron besuchten zu diesem Zweck die Geschwister-Scholl-Schule in Germersheim, um sich vor Ort ein Bild von der Ausstattung und der Technik-Verteilung zu machen.

Die Schulen haben zum Schulbeginn im September ihre Bedarfe geklärt und ermittelt, wie viele Schüler über keine eigenen Geräte verfügen und daher auf die Laptop-Ausleihe angewiesen sind. Dabei wurden 264 Laptops und 507 iPads bei der Kreisverwaltung angefordert. „Es hat zwar einige Zeit gedauert, doch inzwischen sind auch die letzten Laptops bei uns eingetroffen. In der nächsten Woche werden die Geräte dann verteilt“, so Buttweiler. Einzig die iPads fehlen noch. Der vom Land beauftragte Generallieferant hat dies mit Lieferengpässen begründet und zügige Abhilfe zugesichert.

„Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass einige Klassen oder Schulen möglicherweise sogar das gesamte Land ein Wechselmodell zwischen Home-Schooling und Präsenzunterricht einführen, so verfügen wir nun zumindest über Laptops für die bedürftigen Schülerinnen und Schüler“, sagte Landrat, Fritz Brechtel (CDU). Zur Deckung der Kosten wurde ein Antrag für Soforthilfe bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland Pfalz eingereicht und bereits erstattet.