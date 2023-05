Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kinder und Jugendliche, die sich einen eigenen Computer nicht leisten können, laufen Gefahr, in Zeiten von Fernunterricht abgehängt zu werden. Die Jockgrimer Christian Bentz und Dirk Schellenberger wollen Abhilfe schaffen.

Eine der einschneidendsten Änderungen unseres Lebens in der Corona-Zeit war die Umstellung von Präsenz- auf Onlineunterricht in den Schulen. Pauken auf Zoom, Hausaufgabenabgabe per Mail, digitale