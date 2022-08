Etwa 45 Flaschen Weichspüler sowie mehrere Flaschen Shampoo im Wert von mehr als 100 Euro sind die Beute eines Diebstahls, der sich am Donnerstag, um kurz nach 12 Uhr in einem Drogeriemarkt in Germersheim ereignete. Ein Zeuge beobachtete die beiden 28- und 30-jährigen Täterinnen dabei, wie diese aus den Regalen diverse Artikel entnahmen und diese in einen mitgeführten Kinderwagen verstauten. Als die beiden Frauen den Markt verließen, hielt der Zeuge sie auf und verständigte einen Mitarbeiter des Marktes, der wiederum die Polizei rief. Entsprechende Strafverfahren wurden laut Polizeibericht eingeleitet.