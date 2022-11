Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17. November, 18 Uhr, und Montag, 21. November entwendeten nach Polizeiangaben ein oder mehrere Unbekannte einen Hydraulikhammer im Wert von 3500 Euro von einer Baustelle in der Schlossgasse in Weingarten. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.