Unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht zum Freitag in ein Gartenhaus auf einem Gartengrundstück in Neuburg ein. Die Langfinger hatten es nach Polizeiangaben auf elektronisches Werkzeug abgesehen. Es entstand ein Schaden von knapp 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei, Telefon 07271 92210.