Zu einer Demonstration in Bellheim, wird am Sonntag, 19. Februar, aufgerufen. Die Dauer der Veranstaltung, zu der die Polizei nach früheren Angaben 500 bis 800 Teilnehmende erwartet, ist von 11.11 bis 13 Uhr begrenzt, teilte die Kreisverwaltung als Versammlungsbehörde mit. Vom Treffpunkt an der Ecke Schubert-/ Schulstraße geht es durch die Schubertstraße, den Birkenweg, Albert-Schweitzer- und Beethovenstraße, Ulmen- und Eichenweg, Postgrabenstraße, Adenauer- und Kurt-Schumacher-Ring, Postgraben-, Ketteler-, Friedrich-Ebert-, Zeiskamer Straße, Große Kirchstraße sowie durch die Haupt- und Fortmühlstraße zurück in die Schulstraße. Parkverbote wurden für die Zeit keine verhängt, informierte das Ordnungsamt. Verboten wurden laut Kreisverwaltung die „Abgabe, Mitnahme oder der Konsum alkoholischer Getränke“.

War das erste in sozialen Medien kursierende Plakat mit dem Aufruf zur Demo noch mit „Stoppt den Impfwahnsinn“ überschrieben, so heißt es nun auf einer überarbeiteten Version „Wir l(i)eben Kultur weiter!“ – wohl in Anlehnung an den abgesagten Bellheimer Fasnachtsumzug, der an dem Tag hätte stattfinden sollen. So werden die Teilnehmenden auf einem zweiten Plakat mit Regularien und organisatorischen Hinweisen unter anderem dazu aufgefordert, sich zu verkleiden, nicht aber zu vermummen.