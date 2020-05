Zwei Lastwagen sind am Montagmittag bei der Ausfahrt „Karlsruhe-Süd“ ineinander gekracht. Ein 51-jährige Fahrer übersah offenbar ein Stauende und kollidierte mit einem Tankfahrzeug. Der Laderaum wurde aufgerissen, so dass sich die aus Autobatterien bestehende Ladung verteilte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Es kam in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.