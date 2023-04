Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehrere Schwerverletzte, gut 50.000 Euro Schaden – so lautet die Bilanz eines schrecklichen Unfalls auf dem Langenberg. An der Kreuzung zur B9 kracht es immer wieder. Vorschläge, wie sich die Gefahrenstelle entschärfen lasse, gibt es seit Jahren. Warum werden sie nicht umgesetzt.

Eine 59-Jährige war am Mittwochvormittag mit ihrem Auto auf der K19 von Hagenbach kommend in Richtung Kandel unterwegs. An der Langenberg-Kreuzung zur B9 ignorierte sie laut Polizei das dortige Haltezeichen