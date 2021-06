Die Wertstoffhöfe des Landkreises Germersheim werden besonders an Freitagen und Samstagen von den Bürgerinnen und Bürgern angefahren. Dies führt der Kreisverwaltung zufolge an „diesen Tagen immer wieder zu unangenehmen Wartezeiten bei der Anlieferung“. Diese werden durch die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie noch zusätzlich verstärkt. Gerade an den Wochenenden liefern viele Bürger zudem besonders große Abfallmengen an, so dass das Abladen innerhalb der Wertstoffhöfe ebenfalls mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Um hier Abhilfe zu schaffen, schlägt die Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim vor, Entsorgungsfahrten, wenn möglich, an anderen Tagen zu unternehmen. Wer es zeitlich einrichten kann, sollte die Wertstoffhöfe an den Wochenenden meiden und diese lieber an anderen Wochentagen anfahren. Denn auch von Montag bis Donnerstag sind die drei Wertstoffannahmestellen Bellheim, Rülzheim und Berg von 8 bis 16.15 Uhr geöffnet (Mittagspause 12 bis 12.45 Uhr).

Die Abfallwirtschaft bittet darum, alle Abfälle bereits vorsortiert nach Fraktionen anzuliefern und große Teile wie beispielsweise Möbel bereits im Vorfeld in kleinere Teile zu zerlegen. Denn, wenn erst vor Ort sortiert wird, blockiert dies den Ablauf für die nachfolgenden Anlieferer erheblich.