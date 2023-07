Der Wirtschaftsweg zwischen Minfeld und Freckenfeld soll als Radweg ausgebaut werden. Nun wird auf Zuschuss gehofft und es gibt ein weiteres Problem.

Der Radweg zwischen Freckenfeld und Minfeld wird von Radfahrern und Fußgängern gleichermaßen gerne genutzt, befindet sich aber in einem „desolaten Zustand“. Der größte Teil des Weges, der sich über einen Kilometer erstreckt, liegt mit 63 Prozent innerhalb der Freckenfelder Gemarkung. Von daher gibt es die Überlegung, den Radweg als Gemeinschaftsmaßnahme auszubauen und so zu asphaltieren wie den Radweg zwischen Minfeld und Kandel.

Die geschätzten Baukosten liegen bei rund 240.000 Euro und müssten anteilig von beiden Gemeinden aufgebracht werden. Ebenso die Baunebenkosten von 36.000 Euro. Allerdings erhofft man sich Zuschüsse über das Radwegeprogramm, die bis zu 90 Prozent betragen können. Die nicht durch Landeszuschüsse gedeckten Kosten müssten von beiden Gemeinden übernommen werden.

Breite des Wirtschaftswegs

Das Problem liegt nun aber darin, dass der Radweg nur bis zu einer Ausbaubreite von 2,50 Metern gefördert wird. Aber auch die angrenzenden Landwirte müssen mit ihren Fuhrwerken über diesen Weg auf ihre Felder kommen. Insgesamt weisen die Flurstücke, auf denen der Weg bisher verläuft, eine Breite von vier Metern aus. Für den Ausbau stehen zwei Alternativen im Raum, wie Ortsbürgermeister Martin Thürwächter (CDU) bei der Sitzung erläuterte. Die erste sieht vor, den Weg auf eine Breite von 2,50 Metern mit einer Asphaltdecke zu befestigen. Hinzu komme auf beiden Seiten ein jeweils 75 Zentimeter breites Bankett. Die angrenzenden Landwirte bekämen ein Sondernutzungsrecht und könnten so ihre Grundstücke erreichen, zu denen es ansonsten keine Zufahrt gibt.

Die zweite Alternative sieht vor, den Weg auf eine Breite von drei Meter zu asphaltieren, die Bankette würden dann nur noch jeweils 50 Zentimeter breit. Diese führt zu Mehrkosten in Höhe von rund 40.000 Euro, wovon Freckenfeld etwa 25.000 Euro zu schultern hätte. Auch müsste man hierfür eine Ausgleichsfläche schaffen. In diesem Falle wäre die gemeinsame Nutzung durch Radfahrer und Landwirte möglich. Nach längerer Diskussion sprach sich eine Mehrheit des Rates für den Ausbau des Radweges in einer Breite von 2,50 Metern aus. Jetzt muss sich noch der Ortsgemeinderat von Minfeld mit dem Thema befassen. Der tagt am kommenden Montag.