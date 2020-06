In den Zulassungsstellen im Landkreis gebe es momentan Wartezeiten von bis zu drei, vier Wochen, monierte ein Mitglied des Kreisausschusses in der Sitzung am Montag. Dies sei den Coronaauflagen geschuldet, entgegnete Landrat Fritz Brechtel (CDU) und kündigte verwaltungsinterne Gespräche darüber an, wie man Abhilfe schaffen kann. Möglich seien unter Umständen mehr Personal und eine Beschleunigung der Abläufe, um Leerzeiten zu vermeiden. Der Landrat sagte, dass die Kreisverwaltung versucht habe, um Staus zu vermeiden, die Zulassungsstellen schnellstmöglich wieder zu öffnen, erst die in Germersheim, dann die Außenstelle in Kandel. Wann der Regelbetrieb wieder hergestellt werden kann, hänge von Corona ab. Der Landkreis sei, wie einige benachbarte Kreise auch, nun seit einiger Zeit coronafrei; „möglicherweise erwachsen hieraus Lockerungen“.