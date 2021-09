13 Jahre ist es her, dass der Wunsch der Bürger nach einer Durchgangsverbindung mit dem Bäckerweg erfüllt wurde. Nun soll ein weiterer Wunsch der Bürger in Erfüllung gehen: Der nach einem sichereren Fuß- und Radweg in diesem Bereich.

Mit „Jahrzehntealter Wunsch geht in Erfüllung“ betitelte die RHEINPFALZ im April 2008 ihren Bericht über die in Ottersheim lang ersehnte Durchgangsverbindung - heute Bäckerweg – von der Lange Straße in den nördlichen Ortsbereich zur Schule, zum Kindergarten und zu Neubaugebieten.

Möglich geworden war die damalige Maßnahme für die Gemeinde durch den Kauf des Anwesens Lange Straße 58 und 59 (Bäckerei), was auch die Ortsmitte aufwertete und den Wohnwert der Gemeinde verbesserte. Gleichzeitig blieb die Bäckereifiliale mit einem langfristigen Mietvertrag in dem Gebäude erhalten.

In einem weiteren Schritt zur Förderung verkehrssicherer Fuß- und Radwege kann jetzt durch den Kauf eines Teils des Anwesens Lange Straße 55 der Bäckerweg in Richtung Süden verlängert und somit ein weiterer Wunsch der Bürgerbeteiligung umgesetzt werden. Dadurch erhalten die von Schule, Kita, Spielplatz und Bäcker abgeschnittenen Bereiche der westlichen Ludwigstraße, südlichen Germersheimer Straße, Altsheimer Weg, Ruschgarten und Friedhofstraße einen deutlich sichereren Fuß- und Radweg ohne das Nadelöhr nördliche Germersheimer Straße oder den schmalen Gehweg entlang der viel befahrenen L 509 nutzen zu müssen. Umgekehrt ist dann die grüne Lunge „Brühlgraben“ von Norden her auf kurzem Weg verkehrssicher zu erreichen.