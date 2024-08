Ein landwirtschaftlicher Unterstand ist am Dienstagabend, 20. August, abgebrannt. Gegen 22.30 Uhr wurde der Brand eines frei stehenden landwirtschaftlichen Unterstandes im Außenbereich in der Nähe der Kehlstraße in Neuburg gemeldet. Aufgrund der frei stehenden Lage, waren laut Polizei keine anderen Gebäude gefährdet. Gegen 3.30 Uhr war der Brand durch die Feuerwehr gelöscht. In dem Unterstand waren diverse Fahrzeuge und Anhänger gelagert, welche teilweise ausgebrannt sind. Die Schadenshöhe wird auf rund 120.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.