Das Juni-Wetter fühlt sich an wie im Hochsommer. Während sich einige Pflanzen der Wärme erfreuten, leiden andere an der zunehmenden Trockenheit der Böden. Die Landwirte in der Region hoffen nicht nur auf Regen.

Es ist noch früh im Sommer, doch schon jetzt machen sich die Landwirte Sorgen um die anhaltende Trockenheit. Oliver Meyer ist daher erleichtert, als er erfährt, dass seine Obstbäume