Albert Breininger (AfD) ist seit knapp einem Monat Mitglied des Landtags in Mainz. Der Germersheimer ist als Landtagsabgeordneter eigenen Angaben zufolge in folgenden Gremien vertreten: Im Kulturausschuss ist er als ordentliches Mitglied tätig. Von seiner Fraktion wurde er für den Vorsitz des Ausschusses nominiert, erhielt jedoch keine Mehrheit. Im Ausschuss für Gesundheit, Wissenschaft und Weiterbildung ist Breininger formell als stellvertretendes Mitglied benannt. Da sich sein Parteifreund Dirk Bisanz jedoch in der Rehabilitation befindet, nimmt er die Vertretung seit Beginn der Legislaturperiode vollumfänglich wahr. Darüber hinaus ist der gebürtige Kasache Sprecher der Fraktion für Aussiedler, Vertriebene und Auslandsdeutsche. Breininger wurde über die Landesliste der AfD in den Landtag gewählt. Er unterlag mit 25,2 Prozent als Direktkandidat im Wahlkreis 51 Tobias Baumgärtner (CDU, 28,6 Prozent) und Markus Kropfreiter (SPD, 27,3 Prozent).