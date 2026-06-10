Tobias Baumgärtner (CDU) ist im März neu in den rheinland-pfälzischen Landtag gewählt worden. Der Landtagsabgeordnete aus Bellheim ist nach eigenen Angaben nun Mitglied in folgenden Ausschüssen: Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Digitalisierung und Staatsmodernisierung, Mitglied in der Rechnungsprüfungskommission sowie stellvertretendes Mitglied im Petitionsausschuss und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kommunales, Bauen und Wohnen. Baumgärtner vertritt in Mainz den Wahlkreis 51, der die Stadt Germersheim umfasst sowie die Verbandsgemeinden Bellheim, Lingenfeld und Offenbach. Baumgärtner ist Nachfolger von Markus Kropfreiter (SPD, Lingenfeld).