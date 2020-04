Schulaufgaben zuhause am Computer erledigen, Eltern sitzen selbst im Homeoffice am Computer arbeiten und nerven. Fernsehen und am Computer spielen ist auf Dauer auch keine Lösung, wenn man auf die Freunde verzichten muss. Selbst dann nicht, wenn man zwischendurch malt oder bastelt oder gar im Haushalt mithelfen soll. Oft haben die Eltern keine Zeit, um vorzulesen, von Oma und Opa, die man nicht treffen soll, ganz zu schweigen. Es ist momentan manchmal ziemlich langweilig, wenn Kindergarten und Schule geschlossen sind. Da könnte es eine schöne Abwechslung sein, das Angebot der Landtagsabgeordneten Katrin Rehak-Nitsche (SPD) aus Wörth zu nutzen. Sie hat selbst zwei Kinder und kann daher gut nachempfinden, was momentan so läuft beziehungsweise nicht läuft. Sie will ab Montag, 27. April, bis zunächst Freitag, 8. Mai, montags bis freitags ab 10 Uhr Kindern über Facebook etwas erzählen und vorlesen. Kathrin Rehak-Nitsche stellt jeden Tag ein paar Bücher zur Auswahl und die Kinder können abstimmen, woraus vorgelesen werden soll. Sie können aber auch selbst Buchvorschläge machen. Bekannte Bücher wie „Der kleine Drache Kokosnuss“, „Die kleine Raupe Nimmersatt“ oder „Leo Lausemaus“ liegen schon bereit. Aber auch Bücher wie „Tilda Apfelkern“ oder „Wie kommt das Wasser in die Wolke“ hat die Vorlesetante ausgesucht. Zuhören und zuschauen könnt ihr im Internet unter www.facebook.com/rehak.nitsche.katrin. Da sitzt man zwar auch wieder am Computer, aber kann wenigstens mal etwas anderes sehen und hören.