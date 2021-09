„Hiermit erkläre ich mit sofortiger Wirkung meinen Austritt aus der AfD und der AfD-Landtagsfraktion.“ Das teilte der Abgeordnete Matthias Joa, der sein Mandat behalten will, am Freitag unter anderem dem Landtagspräsidenten Hendrik Hering (SPD) mit.

Begründung: Rechtsextreme Kräfte bestimmen zunehmend Kurs der Partei

Seinen Rückzug begründet der 39-Jährige, der in Westheim (Kreis Germersheim) lebt, damit, dass der gemäßigte Kurs, für den er in der Partei immer wieder geworben habe, nicht einzuhalten sei. Vielmehr bestimmten diesen zunehmend rechtsextreme Kräfte, wegen denen Teile der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet würden. Von seiner Kritik an einigen Mitgliedern des Landesverbands nimmt Joa den AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Michael Frisch ausdrücklich aus.