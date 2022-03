Wegen der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde am Sonntag, 27. März, wird die „Aktion Saubere Landschaft“ in der Verbandsgemeinde (VG) Rülzheim auf Samstag, 19. März, vorgezogen. Umwelt- und Naturschutz sind wichtige Zukunftsthemen, denen man sich in der Verbandsgemeinde verstärkt widmen muss, so VG-Beigeordneter Günter Dreyer, der auf eine rege Beteiligung seitens der Bevölkerung hofft. Dazu gehöre auch, „dass Müll nicht einfach achtlos in die Landschaft geworfen wird“. Am Tag der Aktion helfen Freiwillige dabei, die Hinterlassenschaften in der Natur zu beseitigen. Bei der Aktion gehe es aber nicht nur ums Sammeln, sondern auch darum, darauf aufmerksam zu machen, dass Müllentsorgung in der Natur illegal ist.

Info



Aktion Saubere Landschaft, Samstag, 19. März. Treffpunkte: Hördt: 9 Uhr Bauhof; Kuhardt: 8.30 Uhr Vereinsheim Angelverein; Leimersheim: 8.45 Uhr Kulturkreishalle; Rülzheim: 9 Uhr Rathaus. rud