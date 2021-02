„Im Moment stehen wir noch an einer Schwelle, an der sich verschiedene, teilweise gegenläufige Faktoren überlagern. Die zweite Welle geht langsam zurück, das Impfen hat begonnen. Das sind die guten Nachrichten.“ Das sagte der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel in einer Reaktion auf den Bund-Länder-Beschluss zur Eindämmung der Pandemie vom Mittwoch.

Gleichzeitig müsse man mit Sorge auf die Mutationsfähigkeit des Virus blicken und dürfe diese nicht unterschätzen. Daher sei es leider erforderlich, „dass wir noch nicht in eine schnelle Lockerung der Maßnahmen gehen“.

„Dennoch sehe ich es als dringend notwendig an, dass wir die aktuellen Lockdown-Maßnahmen – sobald vertretbar – lockern und gesellschaftliches, wirtschaftliches, kulturelles Leben wieder zulassen“, schreibt Brechtel in seiner Stellungnahme. Zwei Aspekte seien dabei relevant und gelten als Argument für deutliche Lockerungen: Vermutlich deutlich gesunkene Fallzahlen mit Beginn der Schönwetterzeit, wie im letzten Frühjahr und Sommer, und ein schnelles Impfen möglichst vieler Menschen.

Beim Thema Impfen sei wichtig, darauf hinzuweisen, dass Mutationen dort entstehen, wo das Virus den Raum dafür bekomme. „Dass wir eine breite Bereitschaft zum Impfen in Deutschland erreichen, ist daher entscheidend. Das gilt letztlich weltweit.“ Das Impfangebot müsse weltweit ausgerollt werden und dürfe nicht davon abhängig sein, ob Länder oder Staaten die finanziellen Mittel für den Impfstoff aufbringen können oder nicht. Brechtel: „Die Bekämpfung des Coronavirus ist eine Mammut-Aufgabe, sie betrifft die gesamte Menschheit.“