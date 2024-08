Unter dem Motto „Wir schaffen was“ finden vom 21. bis zum 30. September die neunten Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar statt.

Vereine, Firmen, Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen haben die Möglichkeit an diesen Tagen gemeinnützige Projekte mit Freiwilligen umzusetzen. „Ehrenamtliches Engagement spielt bei uns im Landkreis Germersheim eine große Rolle. Die Freiwilligentage sind eine schöne Gelegenheit, dies unter Beweis zu stellen“, ruft Landrat Fritz Brechtel die Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung auf. Mit den Freiwilligentagen setzt die Metropolregion Rhein-Neckar ein Zeichen für den gemeinschaftlichen Zusammenhalt und das Engagement in der Region. Am letzten Freiwilligentag vor zwei Jahren haben rund 5000 Helfer mitgemacht und haben dafür gesorgt, dass zahlreiche Projekte zu einem vollen Erfolg wurden.

„Bislang sind aus dem Landkreis Germersheim zwei Projekte gemeldet. Deren Organisatoren freuen sich über Unterstützung durch freiwillige Helferinnen und Helfer. Weitere Projekte können auch jetzt noch gemeldet werden“, so Landrat Brechtel. Bürger, die sich an der Vielfalt ehrenamtlichen Engagements beteiligen möchten, können aus einer Liste von Projekten wählen. Diese Liste ist unter www.wir-schaffen-was.de abrufbar und wird regelmäßig erweitert. Unter www.wir-schaffen-was.de können sich Interessierte auch als Helferin oder Helfer anmelden.

Wer Fragen zu den Freiwilligentagen hat oder Unterstützung bei der Anmeldung benötigt, kann sich gerne an die Ehrenamtskoordinatorin des Landkreises, Lisa Göbel, wenden. Sie ist telefonisch unter 07274 53-1216 oder per E-Mail an l.goebel@kreis-germersheim.de erreichbar.