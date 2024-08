Zum 17. Mal hat das Land Rheinland-Pfalz den Brückenpreis ausgeschrieben. Mit dem Brückenpreis werden Projekte, Organisationen und Bürger in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet, die durch vielfältiges Engagement gesellschaftliche Brücken bauen und den Zusammenhalt stärken. Landrat Fritz Brechtel ruft zur Teilnahme auf: „Gerade in unserem Landkreis gibt es viele Bürgerinnen und Bürger, die ein starkes Zeichen für bürgerschaftliches Engagement zeigen und aktiv den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.“

Der Brückenpreis 2024 wird in sechs Kategorien vergeben: Engagement von Jung und Alt, Inklusive Projekte für Menschen mit und ohne Behinderung, Initiativen für und von Migranten und Flüchtlingen, Einsatz gegen soziale Benachteiligung und Diskriminierung, internationales Engagement aus Rheinland-Pfalz und Projekte für eine nachhaltige Welt. Die Preisverleihung findet am 7. Dezember 2024 in der Staatskanzlei statt. Neben der öffentlichen Anerkennung erhalten die Preisträger eine finanzielle Unterstützung von 1000 Euro, einen „Brückenpokal“ und ein eigens produziertes Imagevideo.

Interessierte können sich bis 16. September über das Ehrenamtsportal der Staatskanzlei (www.wir-tunwas.rlp.de) bewerben oder Vorschläge einreichen. Eine unabhängige Jury wählt die Bewerbungen, die besonders herausragen, aus.