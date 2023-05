Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zukunft des Wörther Hallenbades ist trotz des einstimmigen Ratsbeschlusses noch nicht gesichert. Während Stadtbürgermeister Dennis Nitsche (SPD) von einer finanziellen Unterstützung des Kreises ausgeht, verweist Landrat Fritz Brechtel in einer Stellungnahme darauf, dass der Kreistag nur einen Prüfauftrag erteilt habe.

Die Überraschung kam am Donnerstagabend in der Wörther Stadtratssitzung. Mehrheitlich stimmte der Rat für den Umbau des Badeparks zu einem Ganzjahresbad. Doch was sollte in der