Das Land wird alle Impfzentren Ende September schließen, allerdings bleiben neun Einrichtungen im sogenannten Stand-by-Betrieb. Darunter ist auch das Impfzentrum Wörth im Hafengebiet.

Bis dahin soll das Impfzentrum nun zum Beispiel dafür genutzt werden, Impfungen ohne Termin oder Anmeldung anzubieten, schreibt Landrat Fritz Brechtel (CDU) in einer Pressemitteilung. Den Beschäftigten, die bis zum Ende dieses Jahres Verträge für die Arbeit im Impfzentrum erhalten hatten, sollen für die Zeit ab Oktober individuelle Angebote zur Mitarbeit in der Kreisverwaltung unterbreitet werden.

Bereits am Donnerstag, 29. Juli, findet von 8 bis 14.30 Uhr die nächste Sonderimpfung im Wörther Impfzentrum mit dem Impfstoff von Biontech statt. Auch an diesem Tag können alle Menschen, die bereits 18 Jahre alt sind und in Rheinland-Pfalz wohnen, ihre Impfung ohne vorherige Terminabsprache erhalten. Eine solche Aktion am 22. Juli war mit knapp 400 Impfungen erfolgreich.

Landrat Brechtel wirbt dafür, sich für eine Impfung zu entscheiden. „Sollte es tatsächlich wieder soweit kommen, dass bestimmte Beschränkungen erlassen werden müssen, dann wird dies auf vollständig geimpfte Personen voraussichtlich keinerlei Auswirkungen haben. Sie können dann gewiss auch ohne aktuellen Corona-Schnelltest weiterhin Konzerte, Theater oder ein Restaurant aufsuchen“, heißt es in der Pressemitteilung.